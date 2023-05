Järva-Jaani randa otsitakse suveks kohvikupidajat

Järva Halduse piirkonnajuht Veiko Kurim ütles, et rentnikku otsitakse eesmärgiga pakkuda ligi 25 ruutmeetri suuruses A-kujulises rannahoones kohvikuteenust ning huvi korral ka muid teenuseid, mis rannakultuuriga kokku sobivad.

Parimal juhul näeb vald, et ettevõtja saaks tegutsemist alustada juba 1. juunist. Kurim ütles, et hoonesse tulevad sisse kõik vajalikud kommunikatsioonid: elekter, vesi ja kanalisatsioon, samuti välisvalgustus ja videovalvesüsteem. "Seame need kõik sisse koostöös uue rentnikuga. Lähiajal viime sinna ka liiva ja ehitame maja ümber L-kujulise terrassi," lausus ta.