Lastepäeval kingime lastele aega

Lapse arenemisel on olulisel kohal turvatunde loomine ja tema vaimse tervise hoidmine. Seda aitab tagada teadmine, et vanemad armastavad neid ja on nende jaoks alati ja päriselt olemas. Kui vanematel on aega ja tahtmist kuulata, avastada üheskoos maailma, kogeda uusi elamusi, jagada rõõme ja vajadusel ka lohutada, siis astub laps kindlal sammul vastu elu poolt pakutavatele väljakutsetele.

„Emadel on emadepäev, isadel on isadepäev kuid laste jaoks ei ole veel välja kujunenud päris oma päeva, mida sarnaselt tähistada. Kuna isad jäävad isadeks ja emad emadeks, siis jäävad ka lapsed sõltumata vanusest lasteks“ ütles eeskujuliikumise Valge Õhupall, eestvedaja, Tamo Vahemets“, lisades, et kuigi lastepäeva tähistamise fookuses on eelkõige lapsed, siis võiks sellest päevast kujuneda põlvkondade ülene traditsioon, mille fookuses on märkamine ja järeltulijatega koos kvaliteetaja veetmine“.

Kutsume kõiki üles 1. juunil tähistama lastepäeva. Andma lastele teada, et oleme nende jaoks 100% olemas. Küsima neilt, mida nad tahaksid sellel päeval koos teha või kuhu koos minna ning täitma võimalusel need koosolemise ja -tegemise soovid. Kui lapsed on juba suured ja asuvad eemal, siis võiks nendega võtta ühendust ja lihtsalt head lastepäeva soovida.