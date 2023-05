Omavalitsus on parim partner täiskasvanuhariduse edendamisel kohalikus kogukonnas

„Täiskäigu“ tulemusena valmib 2023 aasta lõpuks mudel, mis pakub nii osalevatele kui ka teistele omavalitsustele viise, kuidas mõtestada kohaliku tasandi vaatest täiskasvanute õppimise toetamist, millised on võimalikud tegevused ja kellega koos tegutseda. Programmi läbiviijad Mai Timmi ja Heleriin Jõesalu koolitusettevõttest Kasvulava märkisid, et tegu on esimese katsega mõtestada KOVde rolli, koguda ja jagada praktikaid kohalikult tasandil.

Saue vald nimetas aasta 2023 meeste aastaks, et juhtida tähelepanu meeste huvidele ja soovidele seltsielu, õppimise ja enesetäiendamise osas. Algatus on kogukonnas palju tähelepanu pälvinud, leiti, et tegu on väga tugeva ettevõtmise ning vaimuka kampaaniaga. Väga võimalik, et siit saab alguse nii mõnigi pikem traditsioon meeste õpihuvi virgutamiseks.