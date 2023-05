Justiitsminister ootab kandidaate vägivallaennetuse auhinnale

Auhinnaga tunnustatakse Eesti inimesi ja organisatsioone, kes on möödunud aasta jooksul oma algatuse, käitumise või muu tegevusega vägivallaennetusse märkimisväärselt panustanud. Auhinna võib saada ühiskonnas vägivalla kohta teadlikkuse suurendamise, vägivallaohvrite abistamise ja toetamise, vägivalla toimepanijatega tegelemise või muu panuse eest vägivallaennetusse.

„Mistahes vägivald, olgu see vaimne või füüsiline, jätab ohvrile haavad kogu eluks. Need haavad võivad armistuda, ent jäävad alati alles. Seetõttu on ääretult oluline pingutada selle nimel, et vägivalda märgata ja seda ühiskonnast välja juurida. Märkamine ja vägivallast teada andmine võiks olla iga kodaniku ja kogukonna südameasi,“ sõnas justiitsminister Kalle Laanet.

Ettepaneku auhinna andmiseks võib justiitsministeeriumile teha iga inimene või organisatsioon. Iseennast auhinna kandidaadiks esitada ei saa. Üks inimene võib esitada mitu kandidaati, see arv ei ole piiratud.

Kandidaadi esitamiseks palub ministeerium koostada vabas vormis ettepaneku, kus on põhjendatud, mille eest just see kandidaat auhinnale esitatakse. Ettepanek tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile info@just.ee.

Ettepanek peab sisaldama: • kandidaadi ees- ja perekonnanime, juriidilise isiku nime või algatuse nimetust; • kandidaadi kontaktandmeid; • lühikest põhjendust, mille eest kandidaat esitatakse; • ettepaneku esitaja(te) kontaktandmeid.