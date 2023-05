Teadaanne koolitransporti vajavate laste vanematele

Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Raivo Raamat sõnas, et selle õppeaastaga lõpevad lepingud praeguste koolitranspordi korraldajatega ja uuest ehk 2023/2024 õppeaastast sõlmitakse koolikohustusliku õpilase sõidutamiseks kooli ja koju vedajatega uued lepingud. Selleks, et need saaks sellised, nagu on koolikohustuslike laste reaalsed vajadused, palub Raamat kõigil koolitransporti vajavate laste vanematel sellest koolijuhtidele teada andma.