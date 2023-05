Järvamaa jättis toidupiirkonna tiitliga hüvasti

Maitsete piirkonna tunnuseks saanud puidust hiidkahvel rändas mööda Järvamaa toitlustusettevõtteid. Iga kuu alguses viidi see uude maitsva toiduga paika, restorani või kohvikusse, et maakonda külastavatele inimestele märku anda väärt maitsete maal viibimisest. Häid maitseid pakuti ka mittetulundusühingu Eesti Maaturism abiga Eesti Televisiooni saate "Eesti mäng" hooaja võitjale. Kevadise hooaja võitjat Eva Luigast ootab nüüd meeldejääv elamusrännak mööda Järvamaa parimate hulka kuuluvaid söögi-, majutus- ja vaba aja veetmise kohtasid.

"On igati tore, kui ettevõtmisest sünnib midagi erilist ja see asi ka hästi vastu võetakse," nendib algatuse piirkondlik kommunikatsioonijuht Piret Sihver. "Järvamaal oli selleks 'pokteil' – tänaseks patenteeritud kaubamärk, mis tähistab piimatoote baasil valminud külma või kuuma segujooki." Pokteili pakutakse juba kohalikes söögikohtadeski: näiteks oli see tähtsaim "külaline" Järvamaa toidukohtade pühapäevaste brantšide sarjas. Töö pokteili retseptidega ja tervisliku joogi tuntuse tõstmisega jätkub aga ka pärast toidupiirkonna tiitli loovutamist.