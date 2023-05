Tartu Ülikooli uus virtuaaltuur viib ülikoolielu keskele

Tartu Ülikooli eelmise virtuaaltuuri tehniline lahendus valmis 2015. aastal ja toona oli see Euroopas ainulaadne. Kiiresti arenev ülikool ja ühiskond eeldavad aga materjalide pidevat kaasajastamist. Uus virtuaaltuur on nagu ülikooli visiitkaart, mis kajastab selle uuenduslikkust, maailmatasemel õppekeskkonda ja teaduspotentsiaali ning tutvustab eri valdkondi, instituute ja teisi ülikooliga seotud üksuseid, näiteks ühiselamuid, muuseume ja raamatukogu. Nii arvutist kui ka nutiseadmest vaadatavat tuuri saab kasutada enda valdkonna, instituudi, üksuse, õppekeskkonna või muu tegevuse tutvustamiseks juba enne, kui ülikooli saabutakse.

Virtuaaltuuri projektijuhi Pille-Riin Makilla sõnul oli keeruline kogu rahvusvahelise rahvusülikooli omapära ja mastaapsust ühte tuuri koondada. „Tartu Ülikooli hooned ei asu kompaktselt ühes kohas, vaid paiknevad Tartus eri linnaosades ning lisaks Tallinnas, Pärnus, Narvas ja Viljandis. Samuti oli raske otsustada, kuidas kogu infot kuvada – kas instituudi- või majapõhiselt. Mitmes õppehoones tegutseb rohkem kui üks instituut või üksus, samuti on mitmel instituudil mitu õppe- ja teadushoonet. Viimaks oli oluline silmas pidada, millist infot vajavad tulevased üliõpilased ja saabuvad külalised kõige rohkem. Valminud virtuaaltuur on teadaolevalt Euroopa suurim, hõlmates 40 õppehoonet ja üle 160 asukoha viies linnas,“ rääkis Pille-Riin Makilla.

Virtuaaltuuri kõik 164 fotot on 360-kraadised ning need on pildistatud õppe- ja teadustöö tegemise ajal, et näidata paremini ülikooli igapäevaelu. Lisaväärtust pakuvad kõikidele asukohtadele lisatud kirjeldused ja viited ülikooli veebilehtedele, kust saab konkreetse üksuse kohta rohkem lugeda.