Lae End haridusprogrammi teise hooaega otsitakse inspireerivaid füüsikaõpetajaid

Eelmisel aastal valmisid programmi partneri Videoõpsiga koostöös Lae End haridusprogrammis osalenud kümne füüsikaõpetajaga põnevad õppevideod, mis pakuvad katsetamisrõõmu nii õpetajatele kui ka õpilastele. Valminud 20 videot on eelmise aasta lõpust leitavad Videoõpsi Youtube kanalil ja neid on praeguseks vaadatud üle 20 000 korra.

Värskelt avaldatud OSKA haridus- ja teadusraport toob välja, et käesoleval kümnendil jääb tööturul puudu 2/3 inseneridest. Eestis on ligikaudu 490 kooli, millest hinnanguliselt pooltes puudub erialase ettevalmistusega füüsikaõpetaja. OSKA raporti kohaselt on Eesti koolides iga neljas füüsikaõpetaja üle 60. aasta vana. Uuringud näitavad, et 76% õpetajatest ei tunne end ühiskonnas väärtustatuna. See peegeldub ka õpilaste tagasisides - 46% õpilastest nendib, et õpetaja ei õpeta oma ainet huvitavalt.