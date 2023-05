Järvamaa noored said kutse Rootsi kuningapaari tervitustseremooniale

Järvamaa kodutütarde juhi Mare Hendriksoni sõnul pääsesid auvalvesse kokku 42 kodutütart ja 42 noorkotkast üle Eesti, Järvamaa sai kutse 14 noorele. "Et tahtjaid oli rohkem, pidime tegema valiku ning valisime igast rühmast ühe noore, kes on oma aktiivsusega hästi silma paistnud. See on meile suur au seal väljas olla," rõhutas Hendrikson.