Paide-Türi rahvajooksu hakkab vedama tuntud spordimees

Ta märkis, et senised otsingud uue eestvedaja leidmiseks jooksid luhta. "Kui saime teada, et eelmise aasta projektijuht Arto Saar sel aastal oma tööde kõrvalt jooksu enam teha ei jõua, hakkasime aktiivselt ringi vaatama, kellele korraldamist pakkuda," rääkis Poopuu. "Olime suhelnud juba nelja-viie inimesega, kes kõik siiski ära ütlesid, kuna see on väga suur töö. Ka rahvajooksu ühingu enda liikmed on muude asjadega nii hõivatud, et raske oleks kõige kõrvalt suurvõistlust korraldada," tunnistas Türi spordijuht. "Aga läks õnneks," viitas ta Juhansonile.