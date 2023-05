Üle poolesaja matkahuvilise kõndisid Kabala risti-põiki läbi

Retla-Kabala kooli klassiõpetaja Merit Ossi sõnul oli mängu eesmärgiks liikuda Kabala külas ja selle lähiümbruses ja otsida küsimusi, et lahendada ette antud ristsõna. „Kokku oli võimalik läbida kaksteist punkti, kuhu oli püstitatud punaste lipukestega küsimused. Läbitavad punktid asusid küla keskpunktist umbes nelja kilomeetri raadiuses ja aega nende läbimiseks anti üksteist päeva. Igaüks sai ise valida, kas liikus iga päev natuke või siis soovi korral sai ka ühe pika matkana kõik kaksteist punkti läbida. Et innustada ka lapsi, kes maanteede ääres ja väga pikki distantse üksi ei läbi, oli mängu läbimise tingimuseks vähemalt viie ristsõna vastuse olemasolu,” selgitas ta. Nii said ka väiksemad ja lasteaiaealised lapsed koos peredega mängust osa võtta. „Kohaliku lasteaia ja ka kooli personal olid tublid ja liikusid koos lastega, nii et võimalus mängust osa saada oli kõigil Retla-Kabala kooli Kabala õppekoha õpilastel ja lasteaialastel,” lisas Merit Oss.