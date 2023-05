Seda, et autentsed suvemajakesed on taas popid ja n-ö noortepärased, kinnitas ka Järvamaal tegutsev Arco Vara kinnisvarabüroo maakler Lea Kerma ERRi uudistele.

"Minu meelest on trend läinud selliseks, et oma inimene ehk Järvamaa inimene pigem omaks päris oma maja, kui ta üldse nagu mõtleb sellist rohelappi. Viimased paar aastat on näidanud, et meile Järvamaale tulevad vanadesse suvilatesse või ütleme nn nõukaaegsetesse suvilatesse Tallinna inimesed," rääkis Lea Kerma.