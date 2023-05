Õiteaeg avas Kirna mõisakohviku hooaja

Kohviku perenaine Mari Tammsoo ütles, et nädalavahetusel oli majas juba tulbifestivali hõngu. "Nartsissid on täies õies ja krookused ka. Mõni varasem sort tulpegi on juba lahti," märkis ta. "Seega on rahvast juba omajagu liikvel ning nädalavahetusel oligi kohvikutuba meeldivat siginat-saginat täis."