Tartu Maakohus mõistis ettevõtja keskkonnaalastes kuritegudes süüdi

Allar Nisu

Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör

Majandustegevuse käigus tuleb tagada, et tegevus ei kahjustaks ümbritsevat keskkonda. Kui saaste toimub ja tagantjärele selgub, et äriühing ning selle esindaja ei olnud saaste ennetamiseks või ärahoidmiseks piisavalt tegutsenud, kuigi neil see kohustus oli, siis on tegemist kuriteoga. Kriminaalmenetlus peab nii avalikkusele kui ka süüdistatavale avaldama mõju, et tõsta teadlikkust ja ennetada edasisi võimalikke kuritegusid ja kahju. Kui lisada kohtuotsusega mõistetud 20 070 euro suurusele karistusele ka AS Pajusi ABF-ile määratud kohustus summas 20 000 eurot, siis on see prokuratuuri hinnangul piisav signaal ühiskonnale, et keskkonnanõuete eiramine ei ole aktsepteeritav.

Lisaks kriminaalmenetluse käigus saadud rahalisele karistusele ja äriühingule määratud kohustusele tuleb ettevõtjal hüvitada jõele tekitatud keskkonnakahju, mille suurus selgub Keskkonnaameti poolt läbi viidavas haldusmenetluses.