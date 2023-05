Eesti ostab esmakordselt varitsevat õhuründemoona

Tegemist on seni ühe kalleima kaitsevaldkonna hankega, mis Eesti on kunagi teinud. Varitseva õhuründemoona hankimise peamine eesmärk on kasvatada Eesti pikamaa täpisründe võimet. Koostöös laevatõrje rakettide ja mitmikraketiheitjatega on Eestil lähitulevikus mitmeid eri võimekusi vastase mõjutamiseks pikkadelt distantsidelt

„Varitsev õhuründemoon on oluline täiendus Eesti kaitsevõime arendamisel. Kaudtule tähtsust ei saa üle hinnata, sest Venemaa on Ukrainas tekitanud suure osa purustustest just kaudtulelöökidega. Uue võime kasutuselevõtt võimaldab vastast rünnata pikemalt distantsilt. Seetõttu muutub kaudtuli kihilisemaks ja paindlikumaks, suurendades laskeulatust, mis tähendab, et kaitsevägi saab lüüa vastast seal, kus tal on valus,“ ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Eesti kaitseväe kaudtulevõime annavad erineva kaliibriga miinipildujad manööverüksuste koosseisus ning diviisi koosseisus olevad liikursuurtükid. Aastatel 2024-2025 luuakse kaitseväe koosseisu ka mitmikraketiheitja ning varitseva õhuründemoona üksused.

Varitseva õhuründemoona hankimise eel viidi läbi põhjalik turu-uuring kaitseväe vajadustele sobilikuima lahenduse leidmiseks. Eesti tellimuseks oli eelkõige pikale distantsile ründevõimekuse saavutamine. Kriteeriumiteks olid lisaks distantsile täpsus, ründevahendi hukukindlus ning laiaulatuslik üheaegne ründevõimekus.