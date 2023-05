Leinas vajab inimene tuge ja lootust

Surm on elu lõppemine siin maailmas. Inimese jaoks, kes usub igavesse ellu, on surm sünd vaimuilma. Surm on elu loomulik osa ja sellega on lihtsam leppida kui lahkunud on inimene, kes on väga pikka aega seda elu elanud ning oli valmis siit maailmast lahkuma. Kui aga sureb õnnetuse läbi keegi noor, on kaotust väga raske tunnistada. Kui inimene lahkub ootamatult, tundub see alati ebaõiglasena. Surma ei tuleks ise otsida ega oodata aga samas ka mitte karta. Surm on kindlasti see, mis peaks aitama elu õiget mõtet üles leida. Surm tuletab meile meelde, et elu on antud meile elamiseks ja hoidmiseks. Seega, kuidas me kasutame meile antud aega? Kas väärtustame inimesi enda ümber ja oleme nendega head? Kogedes kaotust oma elus, ei tohiks me ära unustada elavaid oma kõrval.