Politsei- ja piirivalveameti peadirektorina alustas Egert Belitšev

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul on politsei peamine ülesanne Eesti inimeste turvalisuse tagamine ja selle töö mõõdupuuks usaldus politsei vastu. „Turvalisuse üldpilt püsib hea, kuid väga selged murekohad on netikelmused, sagenevad teated õhkrelva või stardipüstoliga inimestest ning lähisuhtevägivald, millest teatamine küll vähenes, kuid pole põhjust arvata, et reaalselt oleks koduseinte vahel löömist ja ähvardamist vähemaks jäänud. Olulise ühiskondliku mõjuga raske kuritegevuse puhul nagu rahapesu ja korruptsioon näeme ohtu järjest suuremas konspireerimises ja tegevuse varjamises,“ kirjeldas ta.

PPA kui organisatsiooni kõige tähtsamaks väljakutseks peab Belitšev piisava hulga töökäte leidmist ja hoidmist. „Sisekaitseakadeemia ja politseikooli lõpetajate arv ei ole juba aastaid tasakaalus vabade kohtade hulgaga ning tööjõu vajadus üha süveneb. See tähendab, et PPA peab karjäärivalikut pakkudes olema veelgi konkurentsivõimelisem ning mõtlema ka kriisiaegsele mehitatusele. Seoses Venemaa agressiooniga Ukraina vastu tegid PPA kolleegid mullu ületundidena enam kui saja inimese aasta töö ja see olukord ei ole jätkusuutlik,“ rõhutas Belitšev.