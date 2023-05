Rapla rallile registreerus 99 võistluspaari

Kolmandat aastat järjest autoralli Eesti meistrivõistluste kalendrisse kuuluv Rapla ralli on 2023. hooaja kolmandaks etapiks klassidele EMV1 kuni 8 ja Estonian Junior Challenge. Klassidele EMV9 (veoautod), EMV Lada ja ka võistkondlikus arvestuses (EMV10) on tänavu varem punkte jagatud vaid korra.

Rapla ralli võistluse direktor Kaido Vilu ütles, et katsete osas on neil plaanis nii uut kui ka vana. „Võistluse hoolduskeskus asub sarnaselt möödunud aastaga Raplas Tallinna maantee ääres ja ava- ja lõpupoodium Rapla Kultuurikeskuse kõrval,” avaldas ta. „Kõikide võistluspaaride vahel loosime välja haagise ja mitmeid eriauhindu. Tahame taas teha korraliku ralli, kus on palju osavõtjaid, pealtvaatajaid ja et ka ilm oleks hea!“