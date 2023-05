Türi alustas matkasarjaga

Türi Spordiklubide liidu juhatuse esimees Paul Poopuu märkis, et tõuke pikemal perioodil matkasarja korraldada andis nii aastaid tagasi tehtud Ülo Ormuse tänuväärne töö huvitavate paikade kaardistamisel kui ka tänavune liikumisaasta. Nii saigi nüüd, need kaks ühendatud ja Poopuu loodab, et matkasarjas osalejatel on sama vahva huvitavaid kohti avastada, kui oli temal neid kaardile kandes.