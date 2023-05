Selyn Kazakova tegi debüüdi ringraja naiste EM-sarjas

“Päris äge kogemus oli sõita koos kiirete tüdrukutega,” rääkis Kazakova portaalile msport.ee. “Aprilli alguses käisin Misanos rajaga tutvumas ja sellest oli palju kasu. Saime teada, kuidas mootorratast seadistada ning nädalavahetuse paari vabatreeningutega suutsin omale kõik uuesti meelde tuletada.” Noor paidelanna tunnistab, et selleks, et Lõuna-Euroopa radadel kiirem olla, peab võimalikult palju nendel radadel sõitma. “Kuid siiski, Misano ringrada on väga põnev ja seal on omad keerukused,” lisas ta.