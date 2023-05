Vabadus on habras, ka pressivabadus

Üldarvestuses on Eesti Piirideta Reporterite (RSF) poolt tavapäraselt igal aastal avaldatavas meediavabaduse indeksis tänavu 8. kohal, neli kohta tagapool võrreldes eelmise aastaga. Indeks hõlmab 180 riiki.

„Võrreldes suure osaga maailmast, on seis Eesti pressivabadusega hea. Meil ei tapeta ega vangistata ajakirjanikke. Kuid ajakirjanike turvalisus ei ole ainult füüsiliste rünnakute küsimus, vaid ka psühholoogiline survestamine nagu veebiahistamine, kohtuga ähvardamine ja muu selline. Need probleemid on meil tõusuteel. Neist peab teada andma ja nendega tegelema nüüd, enne kui ajakirjandusvabadus tõsiselt ohtu satub,“ ütles EALi esimees Helle Tiikmaa.