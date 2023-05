Veerand Järvamaa tantsupeo piletitest on välja müüdud

Tantsupeo lavastaja Kätlin Merisalu sõnul on korraldus kulgenud plaanipäraselt. "Oleme kokku pannud mitmekülgse meeskonna, et saaksime üksteist täiendada. Kuna päris mitmed meist on seotud ka 13. noorte tantsupeoga "Sillad", on prooviperiood väljakutseid esitanud nii tantsijatele, juhendajatele kui ka liigijuhtidele, sest Järvamaa tantsupeol on nii selliseid tantse, mis tulevad esitamisele suurel tantsupeol, kui ka selliseid, mis on ainult meie maakonna peol," rääkis Merisalu.