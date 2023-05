Abieluettepanek tõukas noored ettevõtlusse

Sanne Servet ütles, et ettevõtlusega tegeleda on olnud nende soov juba mõnda aega, kuid seni polnud head ideed, mis võiks olla see töö, mida kohalikul turul pakkuda. «Kui Kristjan tegi mulle eelmisel sügisel ettepaneku abielluda ja hakkasime mõtlema, mida kõike ühes traditsioonilises pulmas vaja läheb, jõudsime pulma ametimärkide ja kujunduselementideni,» meenutas ta. «Endalegi üllatuseks avastasime, et lähikonnas pole eriti firmasid, kes neid meile valmistada võiksid. Nii lõigi pirn põlema, et äkki prooviks lasergraveerimise ja -lõikamisega õnne.»