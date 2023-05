Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Eelmisel aastal 40. korda peetud Paide-Türi rahvajooks saab sel aastal uue eestvedaja. Maakonna suurimat rahvaspordiüritust korraldava MTÜga Paide-Türi Rahvajooks on käed löönud tuntud spordimees ja triatlonide korraldaja Ain-Alar Juhanson. MTÜ Paide-Türi Rahvajooks juhatuse esimehe Paul Poopuu sõnul on Juhanson oma ala professionaal. «Teame ja tunneme ju tema tegemisi spordivõistluste korraldajana. Oleme rahvajooksu tulevikku silmas pidades leidnud väga positiivse lahenduse,» rõõmustas ta.

* Esmaspäeval kogunes Paide tehisjärve äärde juurde talgutele paarkümmend inimest, et sättida võrkpalliväljakud ja rannaspordikeskuse Suvila juurde jääv rannaala algavaks hooajaks valmis. Talgutöid juhendanud Veiko Tihemets ütles, et tööle andsid pihta kohalik võrkpallikogukond, Paide võrkpalliklubi noored ja naisteklubi LC-8, kes on seotud tehisjärve äärde kirsside istutamise projektiga.