Tulekul on uus raamat Türi ajaloost

Tegemist on järjekordse raamatuga sarjas „Türi. Kilde kihelkonna ja linna arengus". Seekord siis juba üheksas osa.

Nii nagu varemgi on tegemist raamatuga, mis sisaldab erinevate autorite eriteemalisi ajalooalaseid artikleid: uurimusi, mälestusi, lisaks ka kunagistes väljaannetes ilmunud lugusid.

On paar väga kitsast, aga põnevat ajaloolist kirjeldust: Järvamaa raamatukogu pearaamatukoguhoidja Eha-Hilju Palm kirjutab türilaste „koloniist" Leedumaal – nimelt värbas Leedus enne teist maailmasõda tööd alustanud paberivabrik töölisi Türi paberivabrikust; meie oma linna mees Kristjan Männa aga annab leidude põhjal kirjelduse endise Türi keskkooli relvaruumist.

Raamatu mahuks on plaanitud 240 lehekülge, erinevaid artikleid on kokku 16, pildimaterjal on rikkalik.