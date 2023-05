Orienteerujad konkureerisid maailma paremikuga

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et orienteerumisjooksu MK etappidel Norras Ostfoldis kuulus koondisse neli meest ja neli naist, sealhulgas järvakad Evely Kaasiku ja Sigrid Ruul. Eelmise aasta Euroopa MV hõbemedali võitja Evely Kaasiku hooaja avastardid näitasid, et hooajaks ettevalmistus on kulgenud hästi ja ta kuulub jätkuvalt maailma parimate naisorienteerujate sekka. MK etapil võisteldi lühi- ja tavarajal ning teateorienteerumises. Oma trupalal, lühirajal tegi Evely väga hea jooksu ja saavutas 4,8 km pikkusel rajal 106 naise seas 13. koha. Vaid väike vääratus raja pikimal etapil kukutas ta esikümnest. Võitis rootslanna Sara Hagström.

Evely enda hinnang oli, et: “Täna oli peamine eesmärk algusest lõpuni keskendunud ja vigadeta jooks teha. Raja pikimal etapil olin raske tõusu otsas ebakindel enda asukohas ja tundsin, et on suur oht veale minna. Aeglustasin tempot ja jooksin mitteoptimaalset trajektoori enda asukoha kinnitamiseks. Õnneks suutsin viga vältida, kuid kaotasin sellega palju aega ja ilusa top10 koha. Eks see jääb ikka natuke sees närima, kuid tegelikult 13. koht on loomulikult super, see on väga hea tagasiside teel MMile. Ja uhke on olla esimene ristita lipuga riigi esindaja lõpuprotokollis, eespool on ainult Põhjamaade ja Šveitsi ehk orienteerumise suurriikide võistlejad”.