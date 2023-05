Lõuna-Eesti Postimees kirjutab, et Valga politseimaja lähedal kunagisse sõjakomissariaadi hoonesse on kavandamisel korterid, mis peaks piirlinna majutusärile märkimisväärse tõuke andma.

Arenduse on ette võtnud Saaremaale registreeritud Verona Apartments OÜ, kel praegu on majutusasutused Märjamaal, Paides ja Ruhnus. Korterid on kavandamisel majja aadressil Puiestee 1 ja selle kõrvale rajatavasse hoonesse. «Vana maja läheb restaureerimisele. Kõrvale tuleb vanast garaaži asemele täiesti uus hoovimaja,» lausus firma juht Andres Ella.