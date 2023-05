Türi raamatukogu ootab homme sünnipäevale

Türi raamatukogu direktor Astrid Karpender sõnas, et sünnipäevaürituse raames autasustatakse täiskasvanute lugemismängu parimaid. Neid, kes lugemisbingos tulemuse kirja said, oli kokku 31 ning kõik nad on saanud eraldi kutse üritusele. See eeldas vähemalt viie raamatu läbilugemist.