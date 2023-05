Naiste ja tüdrukute jalgpall tõuseb Järvamaal tuhast

Möödunud nädala lõpus tuli üle aastate esimest korda pärismängudeks kokku Paide LM naiskond, kes valmistub nüüd hooajaks rahvaliigas. Aktiivselt on käima läinud ka U15 tüdrukute grupi tegevus, treeninggrupp on alustanud Türil ning treenerid käivad usinasti Järvamaa koolides tüdrukutele jalgpalli tutvustamas.

30. aprillil osales Paide LM naiskond Tallinnas Eesti Jalgpalli Liidu korraldataval 5 versus 5 turniiril. “Päev läks igati korda,” rõõmustas Kalmer Klettenberg. “Osad mängijaid said nii-öelda roostet maha nühkida ja teised jälle kogemust juurde. Roostet, tõsi, on veel õige pisut liiga palju, nii et viieliikmelises alagrupis kolmas koht ning kokkuvõttes kuues koht kümne osaleja seas on alguseks siiski väga, väga hea!”