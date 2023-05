Paide spordikeskuse juhatuse liige Indrek Kivimäe ütles, et katteloor oli varasematest aastatest olemas ning kuigi loodeti, et sel kevadel ei lähe seda vaja, siis nii hästi ikkagi ei läinud. "Ilmajaam lubab ööseks kuni miinus kuute kraadi külma ja selline temperatuur maapinnal teeks kindlasti kurja kogu meie senisele muru hooldusele," selgitas ta.

Spordikeskuse töötajad külvasid staadionile uut muruseemet, mis vajab kasvama hakkamiseks soojust. Kivimäe sõnul on muru korralikult ka väetatud ja kastetud, et see kasvaks kiiremini ja tihedamaks. "Miinuskraadid ei tee kindlasti murukasvule head ning seega otsustasime staadioni öökülmade ajaks katteloori alla peitu panna," lausus ta.