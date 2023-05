Sellest, et kolm Tallinna tipprestoranides töötanud kokka - Joel Kannimäe, Märt Metsallik ja Ott Tomik - on Järvamaale kolinud, teevad sügisest suveni süüa Vodja kooli lastele ja tahavad Põhjaka mõisas oma toidukoha avada, on mõnedki järvamaalased juba kuulnud.