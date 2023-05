Valdavalt on tegemist heakorda ja infrat puudutavate probleemidega- katkistest lampidest, kadunud sillutiskividest, lahtiste turvapiirete, sodimisgrafiti ja lagunenud prügikastide ning pinkideni. Samuti toodi välja, et vallimäe jalgteed on halvas seisukorras ja laululava konstruktsioonid omajagu räsitud.

Tegu oli mahuka nimekirjaga, kus toodi välja puudused koos selgituste, piltide ning konkreetsete ettepanekutega kuidas olukorda parandada. Mitmed neist probleemidest on õhus olnud juba aastaid ning nendele ollakse korduvalt tähelepanu juhtinud. „Arvamusfestival toob Paidesse kahe päeva jooksul 10 000 külastajat, kelle ees on praegune seisukord pehmelt öeldes piinlik. Lisaks esteetilistele tunnustele on mitmed probleemid ka ohtlikud ning vajavad kiireloomulist sekkumist,” on kirjas.