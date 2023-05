Tuntud vanametallikäitleja avab Paides uue vastuvõtupunkti

Eesti suurim vanametalli käitleja aktsiaselts Kuusakoski avab suve teises pooles Paides uue vastuvõtupunkti. Uus koht on senisest jäätmejaamas olnust vaid ühe kilomeetri kaugusel Ruubassaare teel. Et tulevane asupaik on kesklinnale lähemal ja pindalalt suurem, siis usub ette­võtte juhatuse liige Toomas Kollamaa, et teenus on edaspidi märksa kliendisõbralikum.