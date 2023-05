Järvamaa mõisatest on peagi ilmumas raamat.

Peatselt ilmub raamat „Järvamaa mõisad“. Raamatu autor on põline järvakas Alo Särg. Raamat on rikkalikult illustreeritud, huvilistel aitavad mõisate asukohti tuvastada üksikasjalikud kaardid ja ammuste mõisamaade plaanid, lisatud on mahukas mõisa- ja isikunimede register.