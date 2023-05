Võit Kuressaare üle oli seda magusam, et viimasel paaril hooajal on Paide Linnameeskond Premium liigas korduvalt komistanud just Saaremaa jalgpallurite otsa. Viimati võideti neid 2021. aasta augustis. Pärast seda on kohtumised lõppenud kolm korda viigi ja kaks korda kaotusega.