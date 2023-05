Lugeja jagab talgumuljeid: kortermaja ümbrus sai ühise pingutusega ilusaks

Järva Teatajaga Aravete Anna korteriühistu talgupäeva pilte jaganud ning ka ise talgutel osalenud Signe Kutsar sõnas, et neil on kokkuhoidev majarahvas. "Alati ei pea kokku tulema, et midagi teha, aga toimetatakse ka kambakesi, nagu ikka oma kodus," rääkis ta.