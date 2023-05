Piiritaguseid sõprussuhteid tuleb hoida

Kärner märkis, et nii kestsid vastastikused külaskäigud pikki aastaid: paarisaastatel käisid kälviälased Eestis ja paaritutel aastatel järvajaanilased Kälviäs. "Kuna esimeste kohtumiste ajal majutati külalisi peredes, kujunesid edukalt ka peredevahelised suhted. Õpilaste külaskäigud toimusid koolidevahelise kokkuleppe alusel," selgitas ta.

Silva ja Tuve Kärner olid kõikide nende külastuste andmekogujad ja külastuskavade juhid. "Meie pere vanem poeg Üllar käis kooli grupiga Kälviä-Ullavan yläaste kooli 1991. aasta talvel ja meil õnnestus esmakordselt Soome sõita kultuuri- ja valladelegatsiooni koosseisus 1993. aastal – seega juba 30 aastat tagasi," meenutas Tuve Kärner.

Edaspidi vahetati kultuurikollektiive, kes said esinemisvõimalusi, õpiti soome keelt ja kultuuri Kesk-Pohjanmaa opistos ning soomlasedki asusid õppima eesti keelt. "Oma kummalisel moel kujunes nii välja suisa eesti-kälviä segakeel," rääkis Tuve Kärner.

Sellest ajast on paljugi muutunud nii Eestis kui Kälviä kandis. "Meie siin oleme liitunud suureks Järva vallaks, nemad seal suureks Kokkola linnaks," täpsustas Kärner. "Ometi on sidemed sealsete elanikega jäänud ja meenutada on nii mõndagi põnevat."

Suur osa juhtumistest, mis 20 aasta jooksul toimus, on Kärneri sõnul mahtunud Tapani Hankaniemi toimetatud raamatusse „Ystävyyden Sillalla – Sõpruse sillal“. Selles kakskeelses raamatus on paljude inimeste mälestused kirjas. Raamatu esitlus toimus 2011. aasta juulis, kui Järva-Jaanis oli valmis saanud sild üle Orina (meierei) allika. Sellest tulenevalt anti ka sellele sillale Sõpruse silla nimi.

Tuve Kärner märkis, et ametlikud sõprussuhted toimisid veel järgneva seitsme aasta jooksul – viimane ametlik kultuuridelegatsioon käis Kälviäs ja Kokkolas 2017 ning Järva-Jaanis 2018. aasta juunis. "Koolidevahelised sidemed kestavad omasoodu edasi nüüd juba Lucia Hagmani kooliga. Veel paar aastat tagasi käisid õpilased Kälviäs, kuid vahetunud on nii koolijuhid kui ka koole siduvad teemad ning suhtlemine ajas muutunud. Sõit 600 kilomeetri taha on pikk ja kulukas ettevõtmine mõlemale poolele," tõdes Kärner.

Tuve Kärner ütles, et aprilli viimasel nädalal otsustas grupp järvajaanilasi, kes omavad sidemeid tänini nendega, kelle juures on ööbitud ja keda võõrustatud, sõita Kokkolasse ja Kälviässe, et mälestada neid, kes kunagi alustasid sõprussuhete loomisega Kälviä poolelt ning kohtuda vanade sõpradega. "Käisime haudadel süütamas küünlaid, meenutasime praeguse Kokkola linnavalitsusese nõuniku Tapan Hankaniemi juures ühiseid aegu ning kohtusime endiste kultuurisuhete arendajatega. Ühises vestlusringis jätkus juttu kauemaks," sõnas ta.