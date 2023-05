Meico Vettik tegi maailma tippkonkurentsis edukad sõidud

Meico Vettik alustas nädalavahetust EMX250 klassis paljulubavalt. Vabatreeningul sõitis ta välja seitsmenda ringiaja. Ajasõidus näitas aga, et on neljataktilise TM tsikliga kenasti kohanenud. Ta näitas tugevas konkurentsis jällegi seitsmendat aega, mis on selle hooaja seni parim saavutus kvalifikatsioonis.