Riigimetsas on kevadine istutusperiood jõudmas poole peale

RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väädi sõnul pannakse tänavu mulda 22,3 miljonit uut puud, neist kevadel 20,8 miljonit. Töödega on seotud ligi 1700 inimest üle Eesti.

„Istutajatel ja metsakasvatajatel on käed-jalad tööd täis. Kohati tegeleme veel viimaste maapinna ettevalmistustöödega. Kõik pingutavad ja töö sujub. Tänulik tuleb olla ka ilmataadile, sest viimane nädal on püsinud jahe ja suvesoojust niipea ei prognoosita. Veel kasulikum oleks noorte taimede kasvutingimustele see, kui lähiajal tuleks juurde sademeid,“ kommenteeris Väät.