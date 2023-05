Eksootilise välimusega lindu nähti eile õhtupoolikul Pärnu jõe ääres ringi paterdamas. Tal on punane nokk, silmade juures valge poolkuu, peamiselt oranž nägu ja uhked “vurrud”. Rinna küljed on pronksjad, rind lilla. Selja ülaosa on sinine ja selle all kaks oranži purje, mis meenutavad paadi purje.