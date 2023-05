Aeg on vilju noppida: kelle korvi anda tänavused regionaalmaasikad

„Mul on hea meel kuulutada avatuks tänavune Regionaalmaasika konkurss ning kutsuda kõiki üles esitama kandidaate, kes on ühel või teisel viisil panustanud kohaliku elu heaolusse ja arengusse,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Endise vallavanemana on mul selle pikaajalise traditsiooniga kogemus ka varasemast ajast. Nimelt 2018. aastal pälvis Saaremaa vald regionaalmaasika auhinna Saaremaa valla ühinemise eest, mille käigus 12 väiksemat omavalitsust ühinesid territooriumilt Eesti suurimaks omavalitsuseks. See oli südantsoojendav tunnustus, sest kandidaate Regionaalmaasika konkursile esitavad enamasti piirkonnas elavad inimesed ise. Seetõttu kutsun ka kõiki teisi esile tooma oma kodukandi väärt algatusi – see tagasiside teeb tegijatele rõõmu ja innustab neid edaspidigi.“