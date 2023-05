Noored tunnetavad inflatsiooni mõju eluviisile, kuid säästavad siiski igakuiselt raha koduostuks

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš sõnas, et kui üldlevinud rahatarkuse järgi on soovituslik jaotada oma igakuised väljaminekud 60-40-printsiibi järgi ehk 60% igakuistest sissetulekutest kulutada igapäevastele vajadustele, nagu näiteks toit ja eluasemekulud, ning 40% suunata investeeringuteks, säästudeks ja elustiili kuludeks, siis valdav enamus noori pole viimase aasta jooksul inflatsiooni mõjul enam selle mudeli järgi saanud oma rahaasju planeerida. Ta lisas, et ometigi on näha, et noored planeerivad igakuist eelarvet pingsamalt ning huvituvad järjest enam säästmistest.

„Hiljutine noorte uuring näitas, et enam kui 85% noorte arvates on üheks suuremaks kuluallikaks toit ja muud igapäevased kulud ning kodu korrashoiuga seotud väljaminekud. Samal ajal tunnetavad noored inflatsiooni mõju oma eluviisile – vaid 18% noortest pole pidanud selle tõttu oma elustiili ja harjumusi muutma. 43% uuringus osalenud noortest on vähendanud kulutusi riietele, 38% loobunud meelelahutusest, nagu kinos ja peol käimine või väljas söömine,“ tõi Tkatš esile.

Üheksa noort kümnest planeerib oma igakuiseid kulutusi