Viljandi ja Tõrva turismiettevõtjad proovisid järvakate külalislahkust

Päev algas Toosikannu puhkekeskuses, kus hommikukohvi kõrvale müügijuht Tõnu Steinberg keskuse tegemisi tutvustas. Edasi sõideti Käru alevikku, raudtee-äärsesse muuseumisse, kuhu filmirežissöörina tuntud Aljona Suržikova on kokku kogunud mitme ekspositsiooni jagu kärusid. Järvamaa kui muuseumikantsi imagot kindlustas Eesti jalgrattamuuseumis Vilja Veinberg, avades Väätsal oma „varalaekad". Enne lõunat jõuti veel kiigata Kirna teraapiaparki ja selle mõisa tegemisi tutvustas omanik Tuuli Org. Lõunaks jõudis seltskond hinnatud kohvik-restosse Ajatu, kus muu hulgas hitina tuntud pokteilil lasti hea maitsta. Viimane peatuskoht oli Eesti piimandusmuuseumis, kus juht Anneli Siimussaar meeleolukalt tutvustas muuseumi tegevusi ja giid-pedagoogi käe all valmistati kohuke, mis on selle mäluasutuse üks populaarsemaid töötubasid.