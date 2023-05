JOKA tuli orienteerumise sprinditeates Eesti meistriks

Orienteerumisklubi JOKA eestvedaja Paul Poopuu andis teada, et võistluse formaadiks on kahest naisest ja kahest mehest koosnevate segavõistkondade nelja vahetusega teatejooks, kus igas vahetuses läbitakse sprindirada.

Põhiklasside võistlus oli stardis 19 võistkonda paljude medalipretendentidega ja võistlus kujunes Poopuu hinnangul igati sündmusterohkeks, kuna kahte favoriitide hulka kuuluvat võistkonda tabas tühistamine. Tühistatuteks osutusid mullune võitja, OK Ilves ja mullune teine, Värska OK Peko. „Mõlema võistkonna avavahetuse võistlejad tegid raja läbimisel saatusliku vea kontrollpunktide läbimise järjekorraga,” selgitas ta.

Järvamaa orienteerumisklubi JOKA võistkonna taktika oli sarnane eelnevate aastatega. „Kuna meil on kaks Eesti paremikku kuuluvat naist, siis nende ülesanne on edestada rajal kõiki konkurente ja võimalikult suure vahega ning meestele jääb ülesandeks võimalikult ligilähedaselt liidervõistkondade tempos püsida ja vahe ühe-kahe minuti piires hoida, et viimases vahetuses oleks Eesti naiste orienteerumise hetke kindlal liidril Evely Kaasikul võimalus veel konkurente püüda,” avaldas Poopuu. „Võistluse käik näitas, et JOKA võistkond suutis plaani korrektselt ellu viia. Avavahetuses haaras Sigrid Ruul kohe jooksu alguses kindla ja hoogsa jooksuga liidrikoha ja edestas teatevahetuses järgnevaid 25 sekundiga. Teises vahetuses jõudsid jälitajad Mehis Murule poolel rajal järgi, ent Mehis heitles vapralt lõpuni ja vahe ei paisunud liialt suureks. Kolmandas vahetuses tuli Raiko Marrandil pea kogu rada üksi tempot hoida, sest liidrid olid nägemisulatuses kadunud. Raiko sai ülesandega hakkama ja viimasesse vahetusse starditi liidrist OK Võrust 1.41 hiljem. See vahe jättis eelmise päeva naiste sprindi võitjale ja Eesti koondise esinumbrile Evely Kaasikule võimaluse kiire ja õnnestunud jooksu korral tiitlivõidu eest heidelda.”