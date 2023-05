Paide linna suvisesse noortemalevasse algas kirjapanek aprilli teises pooles ja lõppes 3. mail. Malev on mõeldud 13–18aastastele noortele, kes teevad tööd neljas rühmas.

Paide avatud noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik ütles, et Paide linna noorte töömalevas on kohti 55, aga avaldusi laekus 88. «Lõplik valik kandideerijate hulgast tehakse vestluse põhjal, mida me iga malevasse tulla sooviva noorega teeme. Vestlused kestavad 9.–16. maini, malevlaste nimekiri selgub hiljemalt 18. mail,» selgitas ta.