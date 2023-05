Nädalavahetusel peetakse mitmeid laatasid

Kadi Kivirand Tikupoisist ütles, et kevadlaadal saab veeta lõbusa päeva koos perega. "Laadal kaubeldakse nii käsitöötoodanguga, leiab nii riideid, ehteid, korve kui ka seepe," avaldas ta. "Samuti ei puudu maitsvad toidukaubad, leivad, juustud, mesi ning rohenäppudele on pakkuda erinevaid istikuid ja taimi. Lastele pakub rõõmu batuut, näomaalija ja külla tulnud loomapark vahvate loomadega."

Üritus on kõigile külastajatele tasuta.

Avatud on kunagisest seriaalist tuntud Liisi maja, lapsi ootavad erinevat atraktsioonid ja täiskasvanuid kodumaine talu- ja toidukaup, vanavara, käsitöö ja istikud.

Ene Mikk Esna küla seltsist pakkus, et tänavune laat tuleb veidi rahulikum kui eelnevatel

aastatel. "Kauplema tahab tulla praeguste teadmiste järgi 20+ inimest. Tahetakse kaubelda alates taimedest kuni käsitööna tehtud koeravillast lõngast toodeteni," avaldas ta. "Kauplema võiksid veel tulla taimede, istikute ja amplite müüjad. Loodame et suured külmad on möödas ja aednikud ei pelga enam. Põhimõtteliselt on oodatud kõik kauplema." (JT)