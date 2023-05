Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

Paide linna suvisesse noortemalevasse algas kirjapanek aprilli teises pooles ja lõppes 3. mail. Malev on mõeldud 13–18aastastele noortele, kes teevad tööd neljas rühmas.

Paide avatud noortekeskuse juhataja Reima Nõmmik ütles, et Paide linna noorte töömalevas on kohti 55, aga avaldusi laekus 88.

Türi valla õpilasmalevas saab tänavu tööd vähemalt 78 noort alates 13. eluaastast. Maleva tegevust korraldava Türi lastekaitse ühingu eestvedaja ja Türi noortekeskuse noortejuht Erika Teras sõnas, et lisanduda võib veel kümmekond kohta. Kõik sõltub sellest, kuidas on korraldatud Türi rannas tegutsevate rühmade tegevus. Avaldusi tuli veidi rohkem, kui on kohti – 90.

Järva vallas kestis õpilasmalevasse avalduste esitamine eilseni. Tänavu tegutseb 11 rühma ja tööd jagub 128 noorele. Maleval on kaks vahetust: 16.–30. juunini ja 7.–18. augustini.

*Laupäeval Pärnumaal Jõulumäel peetud murdmaajooksu Eesti meistrivõistlustel krooniti meestest Eesti meistriks Türilt pärit Olavi Allase.

Meeste nelja kilomeetri distantsil õnnestus Olavi Allasel (Tartu SS Kalev) kaitsta eelmise aasta võitu ajaga 12:00. Kergejõustiklastele pakkus kõva konkurentsi triatleet Johannes Sikk (triatloniklubi 21CC), kes teenis hõbemedali tulemusega 12:06. Pronksmedali sai kaela Deniss Šalkauskas (TÜASK) ajaga 12:09.

Olavi Allase täpsustas, et sel distantsil võitis ta oma kolmanda meistritiitli, aga kokkuvõttes on see tal juba kümnes Eesti täiskasvanute individuaalne meistritiitel.