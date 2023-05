Aravete keskus sai endale filmikangelaste ja poliitplakatite maja

Kalvi Kirspuu selgitas, et tühjad aknaaugud jaotati ära Aravete keskkooli, Tartu kunstikooli ja Tartu lastekunstikooli vahel. "See oli ka põhjus, miks maalid valmisid erinevatel aegadel. Kui Arvavete keskkooli viis maali ja kohaliku kunstniku Maris Kutsari teos „Versus” valmis juba jõuludeks, siis Tartu kunstikooli ja Tartu lastekunstikooli teosed said valmis kevadeks ja paika mai alguseks,” rääkis ta.