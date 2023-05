FOTO ⟩ Paide teater alustas "Väljaku" proovidega

Teatri kunstilise juhi ja "Väljaku" lavastaja Mariliis Petersoni sõnul leiti osatäitjad mitmeid teid pidi. "Soovisime, et trupis oleks veidi kohalikku aspekti ning nii jõudsime Eliseni. Ka teised näitlejad leidsime läbi arutelude ja tunnetuse, kes mingisse rolli sobida võiks. Mul on väga hea meel, et saime kokku just sellise pundi noori andekaid näitlejaid," ütles Peterson.