Tartus valmib mehitamata õhusõidukite testala

"Transpordiameti jaoks on oluline võimaldada kõigile huvitatud osapooltele juurdepääs kaasaegsele ja mitmekülgsele taristule, kus testida ja valideerida vajaminevaid lahendusi erinevate innovatiivsete tehnoloogiate arendamiseks," ütles Transpordiameti lennundusteenistuse direktor Üllar Salumäe.

"Tegemist on koostööprojektiga, mille eesmärgiks oli hankida arendamist vajavat innovatiivset lahendust, kuna turul valmislahendused puudusid. Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA jaoks on see lisaks võimalusele panustada olulise tehnoloogia väljatöötamisse ka järgmine samm innovatsiooni hankimist toetavate tegevuste arendamisel. Toetuse eraldamise asemel viisime hanke ise läbi ning hanke tulem antakse Transpordiametile üle,"" täpsustas innovatsiooniekspert Terje Kaelep EISi innovatsiooniosakonnast.